Москва, , 09:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции #МыВместе, прошедшей в режиме видеоконференции, назвал гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время пандемии коронавируса.

«Владимир Путин — первый из мировых лидеров, который встретился с волонтерами и представителями НКО. которые работают сейчас на всех фронтах, в больницах, с людьми, которым сейчас очень тяжело. Он нашел очень правильные слова, и назвал их работу «героизмом», и конечно, им было очень приятно, что президент России это видит и ценит», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И, конечно, я согласна с тем, что это наша русская черта — когда совсем плохо, мы друг друга поддерживаем, как никто, — продолжила Анна Федорова, — По тем решениям, которые были приняты раньше, очевидно, что президент детально вникает в проблемы в стране. Он поддержал НКО. которые занимаются проблемами бездомных, поддержал инициативу печати на 3D-принтерах средств индивидуальной защиты».

«Думаю, что благодаря этой встрече, многие вещи будут поддержаны, и двинутся вперед. Я позитивно оцениваю это событие, и считаю, что Владимир Путин проявил себя как настоящий моральный лидер и настоящий человек», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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