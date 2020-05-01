Якутск, , 09:34 — REGNUM Мобильный госпиталь с группой медиков для оказания населению медпомощи из-за обострения ситуации с новым коронавирусом доставлен на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение Якутии из Хабаровска транспортным бортом Ил-76 МЧС РФ. Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

«Мобильный госпиталь на 30 мест и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек будут развернуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленской районе», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС РФ.

Также он напомнил, что на данном месторождении ранее был объявлен карантин из-за обнаружения там очага распространения новой коронавирусной инфекции и что в данную группировку МЧС вошли 30 человек из числа специалистов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Помимо этого, известно, что в состав мобильного госпиталя входят два автомобиля КаМАз, один санитарный автомобиль и группа в 21 человека, в состав которой включены в том числе четыре врача, четыре представителя медицинского персонала среднего уровня и четыре человека из числа технического персонала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в компании Газпром рассказали о начале в ближайшее время вывоза из Якутии вахтовых работников Чаяндинского месторождения, на котором сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.