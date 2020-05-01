Кишинёв, , 09:32 — REGNUM У сотрудника главного управления архитектуры мэрии Кишинева тест на SARS-CoV-2 оказался положительным, сообщили 30 апреля в пресс-службе мэрии столицы Молдавии.

Также пробы на SARS-CoV-2 взяли у тринадцати сотрудников управления архитектуры мэрии Кишинева, а в самом помещении управления провели дезинфекцию.

Вместе с тем, в пресс-службе также сообщили, что в мэрии карантин введен не был.

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Напомним, в Молдавии по состоянию на 30 апреля заражение коронавирусом подтвердили у 3897 человек, из которых 960 инфицированных — врачи.