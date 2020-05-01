Москва, , 09:29 — REGNUM В период майских праздников и отсутствия уроков московские школьники смогут занять себя видеолекциями и мастер-классами. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуаций с коронавирусом в Москве.

«Специально на майские праздники для столичных школьников подготовили ряд дополнительных активностей», — отметили в оперштабе.

Так, школьники смогут принять участие в видеолекциях, онлайн-семинарах и мастер-классах. Информацию о таких мероприятиях школьники могут узнать на сайтах образовательных организаций, а также на сайте Школы большого города в разделе «Афиша увлекательных занятий».