Ташкент, , 09:26 — REGNUM Число выявленных случаев заражения в Узбекистане достигло 2046, сообщили 1 мая в министерстве здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 1 мая. Днем ранее в это время в стране выявили 2017 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки в Узбекистане обнаружили 29 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля в Узбекистане начали поэтапное смягчение ограничительных мер. В частности, таксистам разрешили утром и вечером перевозить пассажиров, а водителям — пользоваться личным транспортом.

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