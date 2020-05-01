Москва, , 09:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил с праздником весны и труда и призвал проявлять солидарность.

«1 Мая — день, который неизменно приносит с собой весну, тепло и светлую надежду. Сегодня как никогда мы должны проявить солидарность», — отметил Миронов в Facebook.

Многие наши соотечественники оказались в очень тяжелом положении, указал он.

«И мы — «Справедливая Россия» — будем делать всё, чтобы это исправить! Всех вас с праздником! Тепла, добра и мира вам!» — написал парламентарий.

Обычно в этот день партия проводит митинги и маевки, но в этом году принято решение не проводить массовых мероприятий.

«Я призываю всех однопартийцев, всех граждан России посвятить этот день своей семье, своим близким, домашним делам», — обратился Миронов.

Как сообщало ранееИА REGNUM, ежегодно 1 мая во многих странах мира отмечают праздник Весны и Труда. В этот день проводились массовые демонстрации, однако на фоне коронавируса массовые мероприятия запрещены. Митинги, маёвки проводятся в интернете.

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