Благовещенск, , 09:38 — REGNUM Медики скорой помощи в Амурской области получили защитные костюмы местного производства. Их для врачей и фельдшеров сшили в региональном реабилитационно-техническом центре по обслуживанию инвалидов.

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100 комбинезонов для работы в условиях распространения коронавируса, уже поступили в подразделения скорой помощи.

«Костюмы очень удобные, на молнии, с капюшонами, обеззараживать их после использования мы будем согласно установленным нормам — либо в дезрастворе, либо в стерилизаторе. Мы очень благодарны за такую помощь и предприятию, и правительству области, организовавшему их производство», — привела слова главврача ССМП Игоря Никишова газета Амурская правда

Наладить собственное производство костюмов поручил губернатор Амурской области Василий Орлов. На пошив медицинских костюмов было выделено из бюджета региона 1,5 млн рублей. Всего Центр по обслуживанию инвалидов сошьёт 500 таких костюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края врачи в соцсетях просят собрать им помощь — средства индивидуальной защиты, вёдра, тряпки и многое другое.