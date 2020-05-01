Уфа, , 09:23 — REGNUM Премию в размере 50 тысяч рублей получат учителя в Башкирии, подготовившие выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена. Соответствующий указ 30 апреля подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно указу, премия устанавливается с текущего года и будет выплачиваться ежегодно. При этом количество премий будет определять министерство образования и науки Башкирии.

Размер премии не будет зависеть от количества выпускников и будет выплачиваться совокупно в сумме 50 тысяч рублей. Данная выплата не будет подлежать налогообложению.

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