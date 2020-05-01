Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Екатеринбурге для участника Великой Отечественной войны Лазаря Иоффе. Акцию организовали добровольцы Свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей вместе с мэрией Екатеринбурга и военнослужащими Центрального военного округа.

Лазарь Иоффе наблюдал за происходящим с балкона второго этажа. Во дворе жилого дома развернули МКИОН, с которого специально для него прозвучали видеопоздравления от лётчиков. Ансамбль военнослужащих ЦВО исполнил песню «День Победы», также был показан воздушный парад — на подвижном экране в небе пролетели истребители.

Добровольцы ВСКС поздравили ветерана с наступающим Днём победы. Также они поблагодарили его за неоценимый вклад в сегодняшнюю мирную жизнь.

Лазарю Соломоновичу Иоффе сейчас 99 лет. Врага он громил в составе 348-й Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, которая была создана на Урале. Награждён Орденом отечественной войны II степени и медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».