Вена, , 09:20 — REGNUM Режим ограничений выхода из дома, введённый с 16 марта в качестве меры борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, отменяют власти Австрии. Об этом 1 мая сообщается в обнародованном указе австрийского министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей.

Также в документе гражданам страны предписывается не собираться в группы более 10 человек, соблюдать дистанцию от других в общественных местах на расстоянии одного метра и носить защитные медицинские маски как в местах массового скопления людей, так и в помещениях.

При этом проведение массовых мероприятий по-прежнему находится под запретом.

Напомним, на первом этапе смягчения карантинных мер по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции в Австрии с 14 апреля были открыты мелкие магазины, а также строительные и садоводческие рынки при условии ограниченного числа покупателей на них в одно и тоже время. На втором этапе, со 2 мая текущего года, в стране планируется открытие крупных магазинов и предприятий сферы услуг.