Саратов, , 09:21 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области, на 1 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 487 случаев, за сутки зафиксировано 49 новых зараженных.

Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Саратове — один, в Ершовском районе — семь, в Саратовском — трое, в Ртищевском — трое, в Балашовском — один, в Балаковском — трое, в Аркадакском — один. Основное количество зараженных — 30 человек — выявлено в Вольском районе в психоневрологическом интернате. Из них у 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован.

Большинство случаев — 47, это контактные, два случая заражения выявлены у прибывших из Москвы и имеющих признаки вирусной инфекции.

По возрасту: трое — дети до 14 лет, двое — от 15 до 17 лет, пятеро — от 18 до 19 лет, трое — от 30 до 39 лет, 11 пациентов — от 40 до 49 лет, 12 — от 50 до 59 лет, трое — от 60 до 64 лет, 10 человек — старше 65 лет. Все пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением врачей, их состояние стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 30 апреля выявлено 46 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 438 человек.

Читайте также: В Саратовской области подтвердили 438 случаев заражения SARS-CoV-2