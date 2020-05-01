Ульяновск, , 09:14 — REGNUM Глава Ульяновска Сергей Панчин в своём первомайском поздравлении особые слова благодарности выразил ветеранам, достижениями которых гордятся в регионе. Всего в области в настоящее время насчитывается более 35 тыс. предприятий.

Мэр областного центра отметил, что Первомай — это праздник «настоящих патриотов своей Отчизны, тех, кто каждодневно и самоотверженно трудится на благо Родины». По его словам, за свою вековую историю праздник «не утратил своей важности и значения», став символом сплочения народа, «стремления к процветанию, стабильности, успеху и устойчивому развитию России».

«Ульяновск гордится своими трудовыми династиями, промышленными предприятиями. Всего в Ульяновске более 35 тысяч организаций и предприятий, в том числе 30 крупнейших, такие как «Ульяновский автомобильный завод», «Ульяновский механический завод», «Авиастар», на которых трудится порядка 226 тысяч ульяновцев», — сказал Сергей Панчин, выразив «особые слова благодарности ветеранам»:

«Мы гордимся вашими достижениями, вашей энергией и созидательным трудом на благо города Ульяновска».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём первомайском поздравлении особые слова благодарности выразил тем, кто продолжает работать в «непростые дни», — врачам, фармацевтам, соцработникам, продавцам, волонтёрам.

Напомним, для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия отменены, акции и проекты реализуются в дистанционном формате и онлайн-режиме. В Ульяновской области, по последним данным, общее число инфицированных SARS-CoV-2 достигло 406.