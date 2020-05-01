Москва, , 09:03 — REGNUM В учреждениях и организациях Министерства культуры РФ до 11 мая продлены меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на сайте федерального ведомства.

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Согласно документу, руководители находящихся в ведении Минкультуры России организаций должны обеспечить «неукоснительное исполнение указа» президента РФ и исключить присутствие работников на рабочих местах с 1 по 11 мая 2020 года. При этом организациям, реализующим образовательные программы высшего образования в области искусств, необходимо определить численность работников, которые в период с 1 по 11 мая будут обеспечивать функционирование данных организаций, а также организовать обучение по образовательным программам посредством дистанционных занятий.

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«Меры, предусмотренные настоящим приказом, обязательны для руководителей организаций и образовательных организаций и будут действовать до отдельного указания Минкультуры России об их отмене», — отмечено в приказе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая в связи с пандемией коронавируса. 6, 7, 8 мая также будут нерабочими днями.