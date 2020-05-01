Ульяновск, 1 мая 2020, 09:00 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своём первомайском поздравлении особые слова благодарности выразил тем, кто продолжает работать в «непростые дни» — врачам, фармацевтам, соцработникам, продавцам, добровольцам.
Говоря о празднике «весны и труда», глава региона отметил, что он «несёт с собой по-настоящему весеннее настроение» и «стал символом обновления, единения людей в созидательной деятельности, которая обеспечивает благополучие» жителей и региона. Губернатор подчеркнул, что в области много специалистов, которые славят регион «трудом, талантом и профессиональным мастерством».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Ульяновской области официально подтверждены новые случаи заражения SARS-CoV-2, о которых накануне заявляли региональные власти. Прирост за сутки составил 27 случаев, общее число инфицированных достигло 406.