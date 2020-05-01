Уфа, , 09:04 — REGNUM Бывшего начальника исправительной колонии приговорили к реальному сроку и штрафу за поборы с осужденных в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что начальник ФКУ ИК-13 брал взятки от осужденных. За взятки он разрешал осужденным продолжительные свидания и не наказывал их за нарушение режима отбывания наказания, а также содействовал в условно-досрочном освобождении и помогал снять ранее наложенные меры взыскания.

Помимо этого, вместе с обвиняемым 33-летним экс-инспектором отдела безопасности колонии, он потребовал у одного из осужденных купить за свой счет отделочные материалы для комнаты свиданий. А выделенными на это из бюджета колонии 75 тысяч рублей обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Суд установил, что всего сумма взяток составила 227 тысяч рублей. Кроме этого, в качестве взяток принимались стройматериалы, различная техника на общую сумму свыше 270 тысяч рублей.

По данному факту в отношении 44-летнего экс-начальника колонии и 33-летнего экс — инспектора отдела безопасности этого учреждения было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, превышения должностных полномочий и присвоения.

Свою вину обвиняемые не признали.

В результате суд приговорил бывшего начальника колонии к трех годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, он оштрафован на 600 тысяч рублей. Его также лишили права занимать должности в государственных органах сроком на три года. Бывшего инспектора приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.

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