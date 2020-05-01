Москва, , 09:15 — REGNUM Ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, будут отменять постепенно. Сначала людям разрешат пробежки и прогулки с детьми, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС.

Она отметила, что первым делом жителям России разрешат небольшие прогулки по два-три человека, утренние пробежки, занятия физкультурой на улице, прогулки с детьми. При этом нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Основных критериев отмены ограничений несколько. Это снижающиеся темпы прироста заболевания коронавирусной инфекцией, наличие в больницах свободных коек, а также возможности по тестированию заражений коронавирусом.

«Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного снятия ограничений с 12 мая.

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