Каир, , 08:57 — REGNUM Четыре рейса для граждан Египта, которые вынужденно остались за границей из-за приостановленного в результате пандемии нового коронавируса авиационного сообщения, организует 1 мая египетская авиакомпания EgyptAir. Об этом 1 мая сообщает информационный портал Al Youm Al Sabia.

По данным источника, египетским авиаперевозчиком запланированы рейсы в Москву и Вашингтон, а дочерняя для EgyptAir компания AirCairo также проведет ещё два рейса в Киев.

Также, как сообщает ТАСС, рейсом MSR729, который вылетит из Каира в Москву, смогут отправиться на родину граждане РФ, которые застряли на территории Египта и проживают в Москве, Санкт-Петербурге и недалеко от них расположенных городах.

Кроме этого, сообщается, что на данный рейс приглашено около 150 граждан России и что в список его пассажиров также включены беременные женщины, пожилые люди и те, кто должен срочно попасть домой из-за чрезвычайных обстоятельств.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что меры карантинного характера продлены на территории Египта до конца мая текущего года и что авиационное сообщение с этой страной все ещё остается закрытым.