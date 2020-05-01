Москва, , 09:27 — REGNUM Надежность российских тест-систем для выявления коронавируса подтверждена более чем в 20 странах, куда они были направлены. Вероятность ложных результатов сведена к минимуму, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в опубликованном 1 мая интервью ТАСС.

Она отметила, что отечественные тест-системы испытывались при сотрудничестве с китайскими специалистами, нареканий в их отношении не возникло. На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 систем для тестирования.

«Наши тест-системы ориентированы на очень высокую чувствительность и на выявление любого количества патогена, который есть в материале, — подчеркнула Попова. — Наши тест-системы, российские, ни одна, ничего не пропустят».

Специалисты во всех лабораториях, работающих с тест-системами, быстро получают необходимый опыт, добавила она.

Читайте также: Попова рассказала, какие ограничения отменят первыми