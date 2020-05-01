Берлин, 1 мая 2020, 08:57 — REGNUM В Германии от последствий заболевания COVID-19 скончались пять граждан Турции, об этом 1 мая сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, трагические случаи были зафиксированы в Нюрнберге, Ганновере, Мюнхене и Киле, общее число скончавшихся турецких граждан в Германии достигло 135 человек.
Напомним, Германия занимает шестое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако благодаря строгим карантинным мерам удалось снизить распространение инфекции.