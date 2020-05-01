Москва, , 08:49 — REGNUM В России особый противопожарный режим введен в 60 субъектах страны, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что действие данного режима вводит в том числе запрет на посещение лесов и ограничения на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что лесопожарная обстановка в России ухудшается, пожароопасный сезон начался в 63 регионах. Наиболее сложная обстановка складывается на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в субъектах Южного федерального округа.

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