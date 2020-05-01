Минск, , 09:01 — REGNUM Вакцина от COVID-19 появится не ранее 2021 года, а пик заражения коронавирусной инфекцией, согласно исследованиям международных экспертов, ожидается в двадцатых числах мая. Об этом заявил заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич. Фрагмент выступления ученого вышел 30 апреля в эфир программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

По словам ученого, много его знакомых, которые работают в других странах, отмечают аналогичные проблемы, с которыми столкнулись и в Белоруссии в первые две недели роста числа заражения коронавирусной инфекцией.

«Здравоохранение не было готово к такому огромному потоку и пациентов и востребованности к дезсредствам, к маскам, но сегодня ресурсы включены, сегодня индивидуальные предприниматели различные, фабрики переключились на производство масок, костюмов. Сегодня этот вопрос, в принципе, снят», — отметил Сущевич.

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Напомним, 30 апреля в Белоруссии численность зараженных SARS-CoV-2 составила 14 027 человек.