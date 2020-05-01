Вашингтон, , 08:49 — REGNUM На фоне опасений, что обучение учащихся может пострадать из-за широко распространенного закрытия школ, практически все родители американских школьников заявили, что их школа в настоящее время закрыта из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает исследовательский центр Pew.

Часть этих родителей считает вероятным, что их дети будут испытывать трудности со школьными заданиями из-за технологических ограничений.

В целом примерно каждый пятый родитель, чей ребенок сейчас находится на дистанционном обучении, допускает, что его ребенок не сможет выполнять задания, потому что у него нет дома компьютера (21%) или ему придется использовать общественный Wi-Fi, чтобы закончить свою школьную работу, потому что дома нет надежного подключения к интернету (22%). Треть родителей подозревают, что их детям придется делать свою школьную работу по мобильному телефону. Эти проблемы особенно распространены среди родителей с низкими доходами.

В опросе участвовали 4917 взрослых жителей США, опрос проведен с 7 по 12 апреля.