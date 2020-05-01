Триполи, , 08:55 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли шесть ударов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом 1 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Целью ударов были войска генерала Хафтара, а также склады с боеприпасами», — приводит агентство заявление военных ПНС.

Удары были нанесены по военной базе Аль-Ватия, одной из ключевых баз в стране, имеющей для ЛНА стратегическое значение.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, на сегодняшний день страна фактически разделена на несколько противоборствующих лагерей. Наиболее крупные из них — это ПНС и ЛНА.

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