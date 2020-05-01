Амстердам, , 08:42 — REGNUM Волкерт ван дер Грааф, убийца голландского политика Пима Фортёйна, должен получить денежную компенсацию в размере 2829 евро. Такое решение 29 апреля вынес Государственный совет Нидерландов.

Выплачиваемая сумма состоит из собственно компенсации в размере 1260 евро, а также возмещения затрат, которые Ван дер Грааф понёс в ходе рассмотрения своего иска.

В 2018 г. Ван дер Грааф подал запрос о получении доступа к своим личным данным, имевшимся в распоряжении министерства юстиции и безопасности. Согласно закону, министерство было обязано в течение месяца сообщить либо о своём решении, либо об отсрочке рассмотрения запроса. Письмо министерства было подписано министром правовой защиты Сандер Деккер, но не министром юстиции Фердом Граппергаусом, поскольку последний счёл, что письмо коллеги подписано и от его имени.

Ван дер Грааф не согласился с таким доводом и потребовал от министерства юстиции компенсации. Арнемский окружной суд в 2019 г. присудил министерство к выплате компенсации в размере 1260 евро. После апелляции Граппергауза Государственный совет подтвердил это решение.

Пим Фортёйн был убит 6 мая 2002. В 2003 г. Ван дер Грааф за это убийство был приговорён к тюремному сроку в 18 лет. В следующем месяце он выходит на свободу.