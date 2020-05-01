Вашингтон, , 08:51 — REGNUM При вспышке коронавируса для многих людей интернет стал еще более важным связующим звеном между теми, кого они любят, а также теми вещами, в которых они нуждаются. Новое исследование Pew Research Center показало: половина взрослых жителей США говорят, что интернет был необходим им во время пандемии, и еще треть описывает его как «важный, но не необходимый».

Только для десятой части жителей США интернет был «не так уж важен», и лишь 3% назвали его «не важным вообще».

Большинство жителей США (62%) не считают, что федеральное правительство несет ответственность за обеспечение того, чтобы все американцы имели дома высокоскоростное подключение к интернету во время вспышки COVID-19. И аналогичная доля (65%) не считает, что федеральное правительство должно нести ответственность за обеспечение сотовой связи для всех.

В опросе участвовали 4917 взрослых жителей США, опрос проведенный с 7 по 12 апреля.