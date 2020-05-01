Могадишо, , 08:54 — REGNUM В отделении Комитета Красного Креста в Сомали сообщили, что настоящее число зараженных коронавирусом в стране, может быть намного большим, чем сообщается в официальной статистике. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Красного Креста.

По официальным данным, в Сомали подтвердили 582 случая заражения коронавирусом.

По мнению экспертов, Сомали не готова к резкому увеличению числа случаев заболевания COVID-19. Система здравоохранения страны была разрушена в результате трех десятилетий конфликта. Во многих больницах нет регулярных поставок электроэнергии, не говоря уже о наличии необходимого оборудования. Лишь около половины городских жителей имеют доступ к медицинской помощи; в сельской местности этот показатель составляет 15%. По словам местных врачей, люди умирают по всей стране.

Многие сомалийцы не могут применять профилактические меры против заражения коронавирусом, поскольку они живут в переполненных лагерях для беженцев и перемещенных лиц без доступа к чистой воде или мылу.

Существуют сообщения, что в некоторых районах погребальные службы не могут справиться с количеством погибших.

Координатор Международного комитета Красного Креста по здравоохранению в Сомали заявил, что на следующей неделе будет выявлено большое количество новых случаев.

Директор больницы Мадина в Могадишо, доктор Мохамед Юсуф, сказал, что у медицинского учреждения нет ресурсов для борьбы с пандемией: «Мы подготовили места для изоляции больных, а также 20 человек — вспомогательных медсестер — которые проходят обучение. Обучение продолжается. Но проблема в том, что у нас недостаточно оборудования, чтобы ответить на эту проблему. Сегодня в Могадишо нет места, которое, как вы можете сказать, готово [принимать больных]».