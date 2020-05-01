Москва, , 08:49 — REGNUM Возврат купленных в аптеке лекарственных препаратов возможен только в случае, если они ненадлежащего качества или были проданы с распространением ненадлежащей информации. Такие же правила действуют при покупке лекарств онлайн, сообщает 1 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

«Некачественным является препарат, который не соответствует показателям качества, установленным нормативной документацией», — говорится в сообщении.

При этом отмечено, что потребитель чаще всего не может сам определить, качественное лекарство или нет. Он вправе запросить у продавца декларацию на соответствие качеству препарата или специальный сертификат.

В памятке Роспотребнадзора говорится, что обмен и возврат лекарства возможны, если фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме препарата, или если у купленного товара есть недостатки.

К недостаткам относятся истекший срок годности, отсутствие описания на русском языке, отсутствие инструкции, несоответствие препарата описанию, нечитаемая полиграфия и бракованная упаковка. Рецептурный препарат можно вернуть, если он был продан без рецепта.

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