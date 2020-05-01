Пермь, , 08:37 — REGNUM В Перми в клинической больнице «РЖД-Медицина» Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об основах охраны здоровья граждан. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Напомним, сведения об очаге заражения в больнице оперштаб по борьбе с COVID-19 обнародовал 24 апреля. Первый случай заражения зафиксирован 20 апреля — у пациента терапевтического отделения. В целом коронавирус подозревали у 11 медработников и у 37 пациентов. Скончались три пациента, заражённые коронавирусом.

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