Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В Чувашии сегодня, 1 мая, праздничные мероприятия пройдут в социальных сетях и СМИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

Отмечается, что массовые демонстрации заменят флешмобы в социальных сетях и средствах массовой информации, где расскажут о трудовой истории и коллективах районов и городов республики, будут звучать поздравления с праздником. По словам вице-премьера Чувашии Аллы Салаевой, на радиостанциях будут рассказывать «интересные факты про каждый район, про каждый город с комментариями, с поздравлениями»:

«Будем это делать, используя ресурсы социальных сетей и телевидения для того, чтобы создать общее настроение праздника, которое объединяет нас всех 1 мая».

К онлайн-акциям подключатся предприятия Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев в поздравлении на Первомай отметил, что «республика стоит на пороге новых свершений», «которые должны определить жизнь в регионе на годы вперед». Он подчеркнул, что поставленные задачи можно решить «только вместе», используя заложенные «нашими предками» традиции.

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