Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM В Петербурге за апрель 2020 года в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 сотрудников. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. При этом медучреждение не было перепрофилировано на приём пациентов с COVID-19.

Из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов в НИИ снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения города. Директор института Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять свои обязанности.

В комздраве опровергают информацию в СМИ, что институт им. Джанелидзе принимал больных с пневмониями. Случаи пациентов с пневмонией были единичными.

«Сегодня в Санкт-Петербурге в не перепрофилированных стационарах предприняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — сказал вице-губернатор Олег Эргашев. — Введены дополнительные меры безопасности — в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно».

Напомним, что из-за заноса коронавирусной инфекции пациентами или медиками в Петербурге закрывались на карантин или до сих пор находятся в изоляции множество городских больниц, роддомов и федеральных медучреждений.

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