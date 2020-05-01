Кызыл, , 08:32 — REGNUM В Туве за последние сутки подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число выявленных случаев достигло 40.

При этом к настоящему моменту 12 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В стационаре остаются 28 пациентов, в числе которых 4 ребёнка.

«В трёх обсерваторах под наблюдением находится 85 человек. За весь период в обесерваторах наблюдались 242 человека, сняты с наблюдения — 146. Проведено за весь период 10 490 лабораторных исследований», — добавили в минздраве.

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