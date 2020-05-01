Москва, , 08:31 — REGNUM Наибольшему риску среди заболевших COVID-19 подвержены пациенты с большим весом — от ста килограммов, заявила 30 апреля врач-реаниматолог одного из столичных медучреждений в интервью «Вечерней Москве».

Она отметила, что на лечение в больницу поступают пациенты разных возрастов, начиная от 20 лет. Однако возраст — не единственный и не главный критерий, влияющий на развитие болезни после заражения.

«Большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше. Что неудивительно: у пациентов с меньшим весом намного легче протекают все процессы», — сказала реаниматолог.

По её словам, примерно у 80% больных ещё до заражения коронавирусом имелись сопутствующие заболевания — диабет, ожирение, кардиология.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 30 апреля число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов в Москве достигло 5135 человек, в том числе 525 пациентов — за минувшие сутки.

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