Пенза, , 09:30 — REGNUM В столице Пензенской области приступили к нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, сообщает мэрия города. Подрядная организация из Санкт-Петербурга приступила к работе 30 апреля.

В текущем году дорожную разметку выполнят термопластиком на 12 объектах города — улицах Бакунина, Баумана, Бауманский путепровод, часть Володарского, Калинина, Карла Маркса, Максима Горького, Плеханова, на участках по проспекту Победы, улицам Советская, Терновского, Центральная. Еще на 187 улицах дороги разметят краской.

На нескольких улицах идут восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик обновит цветовые обозначения на 53-х объектах. На дорогах, вошедших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», нанесут разметку после ремонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на улице Толстого в Пензе 26 марта начались ремонтные работы с целью реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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