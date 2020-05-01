Москва, , 08:26 — REGNUM Больным аллергией следует в максимальной степени внимательно соблюдать рекомендации по соблюдению режима самоизоляции во время пандемии нового коронавируса. Об этом 1 мая рассказал доктор наук, профессор, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

По слова Костинова, приводимым ТАСС, во время периода распространения пыльцы растений у страдающих аллергией происходит снижение иммунитета, так как на фоне раздражения слизистых оболочек на них образуются «своего рода раны».

«В этом случае в организм гораздо легче проникнуть коронавирусу или другим респираторным инфекциям», — пояснил врач и добавил, что человек, который находится дома и соблюдает режим самоизоляции, исключает этим контакты с другими людьми, что снижает для него риск заражения коронавирусом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител в организме человека, перенесшего заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, не гарантирует того, что он защищён от вероятности вновь заразиться.