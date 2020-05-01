Пермь, , 08:22 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Первомаем. Он подчеркнул, что пермяки умеют и любят трудиться. «И всё, чем сейчас может гордиться наш регион, — это результат знаний, усилий и профессиональных успехов каждого из вас», — сказал он.

Особые слова признательности за достойную работу врио главы Прикамья адресовал медикам, сотрудникам социальных служб, аптек, торговли, транспорта, ЖКХ. Всем, кто в это непростое время бескорыстно исполняет повседневные обязанности. Махонин также подчеркнул, что надежный тыл им обеспечивают те, кто занят на удаленной работе, поддерживает и помогает близким, соседям и просто незнакомым людям.

«Все становится возможным, если увлеченно заниматься своим делом, много и честно работать, верить в свои силы. Только так и только все вместе мы сможем обеспечить развитие Пермского края, стабильную и благополучную жизнь жителей региона. Уверен, так и будет! С праздником!» — отметил врио губернатора.