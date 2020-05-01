Минск, , 08:29 — REGNUM Празднование 1 мая в Белоруссии в связи с пандемией коронавируса в нынешнем году будет проходить в формате онлайн. Об этом сообщили 30 апреля в пресс-службе Федерации профсоюзов Белоруссии.

В связи со сложившейся ситуацией в условиях пандемии в Федерации профсоюзов республики организовали ряд проектов в столице Белоруссии.

По словам начальника главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов (ФП) Артема Игнатенко, в рамках проектов на портале ФП можно будет просмотреть фотографии с празднования 1 мая в прошлые годы, прочесть материалы журналистов «о трудовых династиях, ветеранах, профсоюзных активистах и лучших работниках, в первую очередь, конечно, о врачах, которые сейчас на передовой». А в эфире радиостанций «Новое радио» и «Народное радио» артисты белорусской эстрады «поделятся своими воспоминаниями о торжествах Праздника труда и подарят свои лучшие музыкальные композиции».

"В целом по стране будут организованы онлайн-концерты, тематические фотоконкурсы и фотовыставки. Одна из них открылась в штаб-квартире национального профцентра», — отметил Игнатенко.

В Минской области 1 мая пройдет радиомарафон «Мир. Труд. Май. Вместе встречаем Первомай!», который будет транслироваться весь день на радиостанции «Минская волна». В нем примут участие «представители отраслевых организаций и районных объединений профсоюзов». В рамках марафона будут рассказаны истории о том, как в разное время отмечали 1 мая. Радиослушатели смогут также послушать интервью с представителями «трудовых династий», а также концерт.

Также 1 мая в областном объединении профсоюзов пройдет выставка фотографий «Первомай в лицах». На выставке представят архивные фотографии о праздновании 1 мая в разные годы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал белорусские власти соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавируса. По словам Борреля, невозможна такая ситуация, при которой ЕС предложил финансовую помощь для борьбы с COVID-19 (€60 млн) и при этом в стране не выполняются рекомендации по противодействию распространению коронавируса.