Бангкок, , 08:22 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в стране, таким образом, достигло 2 тыс. 960 случаев. Число скончавшихся от заболевания COVID-19 достигло 54 человек.

Как отмечают чиновники министерства, за последние несколько дней в стране наблюдается снижение числа выявленных случаев инфицирования, что внушает оптимизм.