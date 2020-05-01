Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чебоксарах завершилось голосование по выбору музыкального сопровождения для «сухого» фонтана на Красной площади. Оно проводилось на портале «Открытый город»: проголосовало менее 1,5 тыс. горожан при 500-тысячном населении (по простым подсчётам — 0,3% населения). Власти заявляют, что итоги голосования будут учтены «при планировании работы фонтана на Красной площади». Как показывают в целом управленческие решения, итоги голосования совпадают с последующим выбором чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Красной площади Чебоксар идёт строительство светомузыкального фонтана. Горожанам было предложено проголосовать за музыкальную композицию, которая будет звучать во время работы фонтана. По данным чиновников, в голосовании на портале городских референдумов приняло участие 1494 пользователя портала «Открытый город». Больше всего проголосовавших выбрало композицию Антонио Вивальди из цикла «Времена года» («Весна») в современной обработке — 1 003 голоса (или 11,53%).

Отметим, что на голосование также были предложены композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта, Николо Паганини, Иоганна Штрауса. Также на голосование выставили песню «Калинка-малинка», композиции Feather Duster, River Flows in You, Rondo Veneziano.

Еще 128 участников голосования внесли свои варианты по музыкальному оформлению работы фонтанного комплекса, чаще всего (27) высказывались предложения включить в плейлист народную чувашскую мелодию, узнаваемую большинством жителей республики, а также гимн Чувашии.

«Ваше мнение обязательно будет учтено при планировании работы фонтана на Красной площади», — говорят чиновники.

В мэрии итоги голосования преподносят как мнение населения. Одно из резонансных голосований было в 2019 году, когда выбирали «Почётного гражданина города Чебоксар» и активность была одной из наиболее высоких: за две недели проголосовали 3915 «активных чебоксарцев» (по простым подсчётам, около 0,8% от общей численности населения Чебоксар). В том же году звание было присвоено бывшему директору строительной компании «Дорисс»Игорю Рощину и чемпиону мира по боксу, мастеру спорта СССР международного классаВалерию Львову. Голосование тогда вызвало резонанс: чиновники его решили продлить после того, как в первоначально установленные сроки лидировал Львов, а уже после продления лидерство захватил Рощин.

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