Москва, , 08:18 — REGNUM На сегодняшний день в России удалось существенно снизить темпы заражения коронавирусом. Об этом в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она уточнила, что прирост новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 снизился и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова.

При этом она подчеркнула, что, по опыту других стран, после выхода на плато всё равно могут быть колебания в числе заболевших. В этой вязи глава ФМБА призвала граждан РФ минимизировать социальные контакты на майских праздниках.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, по состоянию на 30 апреля общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 106,4 тысячи. Прирост за последние сутки составит 7099 случаев. При этом более 11,6 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 1073 человека скончались.