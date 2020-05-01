Чита, , 08:16 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с Днём весны и труда. В его обращении к гражданам, в частности, сказано:

«Для Забайкальского края этот праздник особенно значим. Нам предстоит реализовать крупные проекты в горнорудной отрасли, восстановить агропромышленный комплекс, построить новые социальные объекты, обновить транспортную инфраструктуру, но эти задачи мы можем решить только вместе, в условиях взаимного согласия и поддержки.

На трудолюбии, энергии, оптимизме, любви к своей малой родине создавался и обустраивался наш край. Только добросовестным трудом мы сможем создать наш завтрашний день, обеспечить своим близким стабильность и благополучие. Безусловно, трудовой вклад каждого из вас будет иметь большое значение для будущего края! В этот майский день хочу пожелать всем мира, добра, благополучия, здоровья и счастья. Пусть каждому из вас труд приносит радость!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.