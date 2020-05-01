Сеул, , 08:18 — REGNUM Семнадцать представителей американских военных баз в Южной Корее, ранее заболевших COVID-19, вылечены и выписаны из больницы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на военных базах США, расположенных на территории Южной Кореи, составляет 26 человек.

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Напомним, что первый случай заражения коронавирусом среди военнослужащих американских баз в Южной Корее был выявлен 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 774.