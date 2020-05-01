Омск, , 08:10 — REGNUM С момента начала работы в условиях распространения коронавируса в Омской области провели 36 639 исследований, в том числе за последние сутки — 2404. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 мая в областном министерстве здравоохранения.

В минздраве уточнили, что сегодня, 1 мая, ожидают подтверждения COVID-19 у десяти пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Омской области было подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, в том числе 26 человек уже выздоровели (19 взрослых и семь детей). Три пациента с коронавирусом скончались.

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