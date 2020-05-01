Чита, , 07:59 — REGNUM Корреспонденты забайкальской газеты «Вечорка» посетили японское захоронение на окраине Читы. Они пишут, что от увиденного стало стыдно перед жителями страны восходящего солнца, которые перечисляют ассигнования для поддержания памятников установленных в честь их соотечественников, нашедших последний приют на забайкальской земле.

Японское захоронение на окраине Читы Цитата с сайта gazetavechorka.ru

«Россия всегда славилась тем, что прощала своих врагов, тем более усопших. И даже ухаживала за их могилами. Но что мы видим сегодня? Мы находимся неподалеку от кадалинского кладбища. Мы видим разгромленный обелиск. Обелиск в память о тех, кто похоронен в нашей земле. О тех японских военнопленных, которые нашли последний приют здесь в Забайкальской земле!» — сказано в публикации.

Обелиск, судя по эпитафии, был воздвигнут 12 июля 2013 года от правительства Японии.

«С мыслями о мире в память о тех, кто возлагая надежду на возвращение на родину, умер на этой земле после второй мировой войны в 1945—1956 гг.», — написано на нём.

Напомним, после капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договорённости с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тысяч японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчётам правительства Японии, там умерли примерно 55 тысяч человек