Красноярск, , 08:01 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс 30 апреля подписал указ о снятии режима самоизоляции с ряда поселений 14 районов и муниципальных округов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Отмечается, что снятие ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, было осуществлено на основании предоставленной территориями и профильными ведомствами информации об эпидемиологической ситуации в муниципалитетах, по согласованию с управлением Федеральной службы Роспотребнадзора.

В соответствии с опубликованным указом, с 1 мая режим самоизоляции прекращается в ряде населённых пунктов Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского, Уярского районов, Шарповского и Пировского муниципальных округов.

В городах и ряде крупных населённых пунктов указанных районов режим самоизоляции продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс внёс изменения в указ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавируса в регионе.

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