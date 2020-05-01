Москва, , 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.

Модель учитывает текущую эпидемиологическую ситуацию в регионах и статистические данные по заболеваемости. Она показала, в частности, что пик эпидемии в Москве будет пройден в первых числах мая, а её окончания следует ожидать к августу 2020 года.

«Общее число зараженных в РФ будет около 350−450 (тысяч), если судить по модельным расчетам», — цитирует РИА Новости эксперта.

В Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) пик будет пройден в период, когда подтвердятся примерно 60 тыс. заражений коронавирусом — в период до 10 мая. Аналогичным образом ситуация будет развиваться в Северо-Западном и Приволжском федеральном округах.

Всплеск заболеваемости в Сибирском, Северо-Кавказском федеральных округах придётся на середину мая, в Южном — на конец мая, в Уральском — на середину июня текущего года. В Дальневосточном федеральном округе пик наступит в первую декаду мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что случаи заражения новым коронавирусом выявлены за минувшие сутки в 85 регионах России.

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