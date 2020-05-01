Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:03 — REGNUM Медики в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в социальных сетях просят «добрых людей» помочь кто чем может. Николаевским медикам нужно всё: от защитных средств до ведер и тряпок.

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Хабаровский краевой портал «ПроХаб» опубликовал обнаруженные в соцсетях просьбы о помощи: «Просим оказать посильную безвозмездную помощь. Если нет возможности — то и не обсуждается».

Ниже приведён список необходимого: разовые шапочки, защитные костюмы, разовая посуда, пневматические опрыскиватели, ведра и тряпки (ветошь), полотенца и многое другое.

Из списка можно сделать вывод, что у провинциальной больницы нет совсем ничего.

В Совете по предпринимательству Николаевска-на-Амуре представителям «ПроХаб» рассказали, что такая просьба от медиков действительно была опубликована в социальных сетях. Крик о помощи со стороны медиков, по словам председателя Совета Владимира Колодинского, вызвал большой общественный резонанс. Колодинский также сообщил, что предприниматели откликнулись на просьбу о помощи почти сразу и бросились спасать родной город от эпидемии. Откликнулись и обычные люди. Так, с миру по нитке, и насобирали всего понемногу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 536. 73 человека выздоровели, пятеро скончались.