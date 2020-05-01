Оренбург, , 07:54 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Первомаем. Он пожелал всем оренбуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и отметил, что впервые праздник население проводит в режиме самоизоляции, что является вынужденной мерой, направленной на то, чтобы скорее справиться с распространением коронавирусной инфекции и вернуть общественную жизнь и экономику в привычное русло.

По словам губернатора, в результате принятых ограничительных мер остро встает вопрос не только по финансово-хозяйственной устойчивости предприятий и организаций. Сейчас необходимо поддержать работников, вынужденных оставаться дома в период самоизоляции.

«Учитывая глубокий исторический смысл Первомая, в этот день я призываю всех работодателей Оренбуржья позаботиться о своих коллективах. Никто не должен остаться без работы и средств к существованию. Всем приходится непросто. Сложившая ситуация — это проверка на прочность каждого из нас», — сказал Денис Паслер.