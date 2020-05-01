Бишкек, , 07:51 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии за сутки увеличилось на 10 и достигло 756. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с инфекцией.

Кроме того, общее количество летальных случаев на территории республики среди пациентов с COVID-19 составляет 8. Еще 504 человека излечились от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что Всемирная организация здравоохранения передала Киргизии медицинские средства индивидуальной защиты на сумму $22 тысячи (1,6 млн рублей) в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.

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