Амстердам, , 07:50 — REGNUM 30 апреля в ходе ежедневного брифинга Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 84 новых жертвах эпидемии коронавируса. Накануне в стране было зарегистрировано 145 смертей от вируса COVID-19. В RIVM разницу объясняют тем, что 29 апреля поступили окончательные данные за все выходные, включая 27 апреля — День короля.

Общая смертность от коронавируса на 30 апреля составляет 4.795 человек. Действительное число жертв превышает данный показатель, т.к. RIVM отсчитывается только о смерти пациентов, которые прошли тест на заражение вирусом COVID-19.

Зарегистрированная 29 апреля смертность несколько превышает среднюю, поскольку о смертных случаях, случившихся в выходные, сообщается с задержкой.

Число госпитализаций в течении 30 апреля также увеличилось на 84 человек. Таким образом общее число пациентов, госпитализированных с начала вспышки коронавируса, составляет теперь 10.769 человек.

В RIVM снова напомнили о том, что эти данные подтверждают эффективность действующих в стране карантинных мер.