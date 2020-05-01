Улан-Удэ, , 07:45 — REGNUM В Бурятии на майские праздники намерены усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, мобильные группы будут работать в местах массового нахождения людей.

По словам зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыренжапова, нарушители режима могут быть оштрафованы.

«Но в первый раз решение о наложении штрафных санкций всегда принимаются в зависимости от ситуации. Как правило, в первый раз выносится предупреждение», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканские власти обязали местных жителей при нахождении в общественных местах носить маски или респираторы. Меры приняты на период действия режима самоизоляции.

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